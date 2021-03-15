13日由臺北市就業服務處在圓山花博爭豔館舉辦的「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會，匯集225所企業、提供超過1萬個職缺，創下歷史新高，當天現場湧入7000名民眾。永慶房屋提供的業界最優保障、完整職涯規劃，更是成為當天的人氣攤位之一！攤位現場備有投球九宮格小遊戲，讓民眾充分了解永慶新人的完整薪資福利，更贈送禮券和Line點數等精美小禮，讓民眾開心求職！

永慶打造「收入保障」、「專業培訓」和「完整福利制度」職場鐵三角 工作保障一次到位

永慶房屋人資部經理陳繼先表示：許多求職者多抱持「先求有，再求好」的態度，期待先熬過疫情寒冬，但向來把人才視為最重要資產的永慶，針對求職者們最憂慮的低薪窮忙、無保障、無專業等不安因素，提供業界最優保障，讓職場新人不必咬牙苦撐。

永慶提供「前九個月每月五萬收入保證」，讓經濟問題不再成為新人的重擔，可以專注在工作中；「一對一師徒制度」讓每位工作新人都配有資深專業的經紀人給予工作指導，學習專業知識，讓轉職的過程更平滑順利；「彈性工作8小時」，也讓員工保有工作與生活的平衡。透過「收入保障」、「專業培訓」和「完整福利制度」的職場鐵三角，讓工作應有的好保障一項不缺！

此外，永慶房屋也規劃出「服務專員」職位，開心月領36K到40K、月休8-9天，不需任何職場經驗，也不必背負業績壓力與接案責任，享有彈性工作8小時制度。工作過程中不僅有學長姐帶領，還有完整的教育訓練，依表現還有最高12K的季獎金可領。兼具彈性和穩定的職位，也變成轉職者和大學新鮮人的熱門選項。

永慶攤位備有投球九宮格互動遊戲，讓求職者在遊戲之中更了解永慶提供給職場新人的保障和福利，更贈送精美小禮，讓求職者好評連連！(圖/永慶房屋提供)

無懼疫情陰霾 永慶經紀人在疫情年仍有月收10萬的好「薪」情

根據永慶的內部資料統計，2021年的求職履歷超過8成為轉職者，其中又以旅遊業和零售業為主。值得注意的是，其中亦有眾多來自飲食外送業者的轉職者。這些轉職者分享，原本想要趁著疫情，投入飲食外送服務的熱潮，但眾多的外送員瓜分訂單，業績不增反減，反倒呈現窮忙狀況。也有轉職者指出，除了高工時之外，高風險的運送過程，也是讓他想要轉職的原因之一。而永慶的收入保障、完整的員工福利制度、以及專業培訓，讓他躍躍欲試。

現場分享的永慶經紀人穆垚靜表示，她原本在台灣知名的餐飲公司裡服務，後來因為想挑戰高薪而轉職加入永慶房屋。原先在餐飲業服務的同事，在疫情打擊下，生意一落千丈，苦不堪言，紛紛思考從事產業的未來穩定性和轉職的可能。相較於餐飲業朋友的辛苦，房仲產業受疫情影響較小，再加上台商回流，看房的客戶反倒變多，讓穆垚靜即使在2020的疫情年，也能創下百萬業績，更有最高月收超過10萬好成績。

現場分享的永慶經紀人穆垚靜表示，相較其他產業，房仲產業受疫情影響較小，即使在2020疫情年，也能創下百萬業績，更創下最高月收超過10萬的好紀錄。(圖/永慶房屋提供)

穆垚靜也以轉職者的角度分享，除了薪資條件和升遷制度之外，疫情的陰影也讓轉職者開始評估產業的穩定度和企業體質。而永慶房屋在疫情時期的逆勢成長，也讓穆垚靜有許多朋友紛紛向她詢問在永慶工作的福利和保障，甚至有人即將成為她的同事。

雖然去年疫情影響許多產業，但永慶房產集團去年業績一路長紅，2020年業績成長3成，集團19縣市店數市佔第一，永慶房屋成交市佔更是突破45%，穩坐房仲第一品牌。展望2021年，永慶房屋將挑戰成交市佔5成，強力招募人才。永慶房產集團上半年釋出3000名職缺，歡迎熱情、有衝勁的求職者加入。

永慶房產集團去年業績一路長紅，2020年業績成長3成，集團19縣市店數市佔第一。2021年永慶房產集團上半年即開出3000名職缺，歡迎熱情、有衝勁的求職者加入。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)