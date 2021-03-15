政策激勵減緩美債殖利率走升壓力，風險偏好回溫，富達國際表示，但整體市場輪動似乎仍偏向價值股；惟先前在美元走弱預期下表現相對優異的新興市場、則在美元近期回升下出現相對弱勢的表現。後續在美國整體經濟開放進程相對明朗下，美元走勢將會是引導區域輪動的觀察重點。

在經濟重啟、殖利率走升、價值面疑慮下，富達國際表示，先前幾週科技股面臨較大的修正壓力。而上週在低接買盤介入、通膨疑慮減緩、加上政策刺激方案激勵投資人信心下，股市普遍出現回升；而債券市場依舊在美債殖利率反彈下、表現相對弱勢。儘管上週以科技股為首的成長型類股出現反彈，但整體市場輪動似乎仍偏向價值股。

針對近期固定收益投資趨勢，富達國際指出，目前已開發國家的公債殖利率水準有吸引力，雖然未來利率仍繼續攀升，但相信增加投資組合中對存續時間的曝險將帶來機會。全球投資等級債券在無風險利率上揚下、2月的整體報酬為負值，但同期間的超額報酬和利差表現皆正面，其中又以亞洲投資等級債最強；預期對高品質利差產品的需求、疫苗帶來的樂觀展望以及技術面回落的支持將會持續支撐所有區域投資等級債的表現。

在對經濟復甦樂觀下，各區域高收益債利差皆在2月縮窄，富達國際說，對於較不擔心存續期間敏感度的投資人，美國BB等級債券目前的評價極具吸引力，並續看好歐洲高收益債表現。

(工商 )