資誠（PwC）聯合會計師事務所15日發布《2021金融業生產力調查報告》報告指出，金融機構已投入高達30％的年度預算於變革計畫，但卻未獲得相等的回報。

而零工經濟（Gig Economy）的運用是提高工作力技能的核心。資誠預估，未來五年，零工經濟的勞動力預計將從5％增加至15％以上，藉此將專業技能引導至產業中。

另外，超過四分之三的企業（77％）開始針對其員工之工作量與生產力進行追蹤。80％的企業透過導入數位工具，協助員工提升技能，並從中提高90％的生產力

資誠調查顯示，有72％的受訪者預計新增具體的生產力計畫，相較於2019年的53％高出許多，另外，今年有14％因疫情影響而暫停實施生產力計畫。

資誠強調，數位化是金融機構提高生產力的關鍵工具。大多數企業已實現一定程度的數位化，也可觀察到生產力的提高，但仍有精進的空間。隨著科技解決方案涉及越來越多與第三方的合作，公司需要新的技能。除了員工所需的技能，尚包含新的「軟技能」培訓，例如敏捷方法和先進的合作方法。

在台灣，金融產業經由委外形式進行的服務涉及相關規範（金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法），因產業高度監理的特性，安控要求較於其他產業更為嚴謹，其模式尚未能被廣泛採用。建議金融業主管機關可思考修正現有的委外申請程序，使這些平台的運用能更加普及，藉其靈活度提升金融企業的整體生產效率。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師羅蕉森認為，受到新冠肺炎疫情的影響，如何在今年保持員工的積極性和生產力，比以往任何時候都更加挑戰和重要，有近四分之三的金融機構計劃新增具體的生產力計畫，透過培訓和指導來提升技能，加上零工經濟員工的助力，將是提高生產力的關鍵。

(工商 )