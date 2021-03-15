公股金融再有人事異動，據了解，台企銀董事長黃博怡已在15日請辭董事長職務，這也是繼上周彰銀總經理黃瑞沐請辭總座職務之後，公股金融圈再有人事異動。

黃博怡請辭台企銀董座頗令公股金融圈內訝異，據了解，黃博怡此次請辭董座職務，未來將另有生涯規畫，董座職務將由總經理張志堅暫代。財長蘇建榮在本周三就要率全體公股金控、銀行董事長、總經理赴財委會備詢，上周五包括新任的土銀董總、合庫總座、彰銀總座也出爐，公股金融新人事可說已幾乎全部就定位。

黃博怡在二年多前，從金融研訓院院長轉戰台企銀董事長，在台企銀董座任內，黃博怡高度關注銀髮金融、都更危老等放款推動之外，二年前閣揆蘇貞昌下令要推動小微企業授信，據了解最初也是來自於黃博怡的建議，並曾親赴政院作簡報，可說是他出任台企銀董座以來最重要的代表作。

據悉，黃博怡是在15日下午向財政部正式提出辭呈，對於台企銀董座新人選，財政部仍有待評估，尚未作決定。

公股金融圈人士指出，這波公股金融從銀行、證券到投信的全面人事異動，升上來的全部都是原本公股金融體系基層出身，因此可說全面主打專業牌，也突顯蘇揆在公股金融人事的考量已有基本的定調。

(工商 )