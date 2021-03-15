旭東環保15日申請登錄興櫃股票 16:092021/03/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，旭東環保科技公司（1343）在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是塑膠工業。 根據櫃買中心資料顯示，旭東環保成立於1995年2月間，董事長兼總經理為董基旭，主要產品是浮動式太陽能載具、箱網浮架、水資源管件等，送件時資本額為3億322萬元。旭東環保2020年財報業績，營收2億2,820萬元，稅前盈餘900萬元，稅後盈餘851萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.28元。 聚紡均華啟動庫藏股 德麥、元創精密 3／15恢復原融資比率 (工商 ) #旭東 #環保 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #環保科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汎德永業連7年賺逾一個股本 大方配息11元 16:242021/03/15 財經 87家廠商進和發園區 中華電打造全智慧化管理 17:172021/03/15 寶島 體恤彰市4萬長者申請老花眼鏡 林世賢宣布增加受理據點 18:552021/03/15 寶島 台中肉品市場轉型 公會到市府陳情「我們要活下去」 12:512021/03/15 生活 基隆嶼開放登島 鳳凰旅遊搶頭香做環保 14:522021/03/15 生活 高市府攜手中華電打造全智慧化和發產業園區 11:122021/03/15 區域情報-高雄 中國加碼 打國產疫苗享簽證便利 04:102021/03/15 產業財經 中信金控台中金融大樓辦公單坪月租達1,550元 刷新中台灣天價紀錄 13:482021/03/15 財經 資誠：大陸稅改方向出爐 有利中小企業 16:122021/03/15 財經 黃天牧坦言股市監理新漏洞可能已出現 11:222021/03/15 財經 募資對戰特斯拉 小鵬汽車獲陸官方5億人民幣投資 15:522021/03/15 財經 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 兇手是誰？衝破6萬美元大關又崩 比特幣暴跌5千美元 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。