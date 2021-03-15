櫃買中心15日表示，旭東環保科技公司（1343）在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是塑膠工業。

根據櫃買中心資料顯示，旭東環保成立於1995年2月間，董事長兼總經理為董基旭，主要產品是浮動式太陽能載具、箱網浮架、水資源管件等，送件時資本額為3億322萬元。旭東環保2020年財報業績，營收2億2,820萬元，稅前盈餘900萬元，稅後盈餘851萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.28元。

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(工商 )

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