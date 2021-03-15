券商給VIP客戶「神秘黑盒子」，加速下單交易速度案，立委要求懲處證交所。金管會日前已針對10家券商主機共置疏失開罰，立委曾銘宗、高嘉瑜15日在立法院財委會質詢，指證交所也應就管理責任改善或負責，金管會主委黃天牧承諾一個月內提出檢討報告。

證期局局長張振山表示，全球證券交易所多有提供主機共置服務，即券商可將其交易系統設在證交所的機房，提供交易量較大的客戶可付費使用，加速下單及交易的時間，但前提是券商的資訊安全及應有的防火牆不能出問題，如日本有20％的證交投資人符合主機共置，張振山說這是世界趨勢，台灣也會繼續follow（跟隨）。亦即不會因這次事件取消主機共置服務。

這次10家券商在被交易所等檢查時發現，其主機共置服務上，有些未能保留客戶交易記錄、無法掌握客戶下單情況，甚至有讓維運廠商直接遠端連線，或使用客戶開發的系統在主機共置的主機上，10家券商各被糾正、警告或罰鍰。

曾銘宗表示，主機共置管理單位是證交所，是否從這次事件進行相關改善，證交所董事長許璋瑤表示，這次是券商未依使用規定辦理，會強化相關管理機制；但高嘉瑜則批評證交所斥重金建置主機共置，卻只服務少數大戶，不符公平待客機制，要求懲處證交所相關人員。

張振山表示，外傳建置主機共置機房花費30~40億元，是不正確消息，證交所大樓建置費用30億元，是有營運需求，只是有一樓層供主機共置的機房使用，成本只有數億元；證交所也承諾一個月出具主機共置的檢討報告。

(工商 )