望穿秋水，雨到底什麼時候才會來？天氣風險PO文，未來10天就是「熱」、「晴」，沒別的了；運氣不好的是，台灣北方有鋒面、南邊有水氣，但雨就是不來。專家指出，就連可期待的清明節降雨，目前觀察到「春雨帶來明顯水氣的機率不高」，對於接下來的水情，完全沒有樂觀本錢。

「如果認真算一下模式模擬雨量（誤差大），西半部缺水地區，在未來10天內都只有10至20毫米以下的累積降雨，有些地方仍可能滴雨未下。」

天氣風險在臉書表示，水情依舊嚴峻，台灣附近雖然有鋒面、水氣，可是就是不肯接近台灣。天氣風險總監賈新興指出，這波天氣太穩定和反聖嬰現象絕對有關，從去年沒颱風就看出端倪。

「東風太強了！」賈新興進一步指出，春季降雨來源主要是南、北風在台灣上空交會，兩者激盪後產生的對流帶來水氣；今年東風在反聖嬰助威下異常強大，阻斷了南、北風交會，自然降雨機率低。

台灣乾旱何時能解除？賈新興表示，目前觀察到清明節後的降雨訊號並不明顯，對春雨解渴他持保留態度，甚至連梅雨季，暫時都呈現少雨現象。不過他強調，整體趨勢仍待時間更接近，再做觀察比較妥當。

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(中時新聞網)