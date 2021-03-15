港星張耀揚活躍80、90年代電影圈，粗曠外型及冷酷眼神，多半詮釋反派角色，尤其在《古惑仔》系列飾演「烏鴉」最為經典，也曾以《鎗火》得到金紫荊獎最佳男配角獎項，紅極一時。息影多年的他，近日出現在某場宴席，變得白髮蒼蒼，過往凶狠的氣息都沒了。

照片中，張耀揚的頭髮、落腮鬍全部都轉白，看得出歲月的痕跡，不過他穿著西裝，體態壯碩又精實，以年紀來說維持得相當好，不少網友紛紛稱讚：「有一種歷經歲月的帥」、「型男無懼白髮」、「居然想和這個比我大38歲的男人結婚」等，認為57歲的張耀揚太man了。

57歲張耀揚白髮蒼蒼，但渾身都是男人味。（圖／微博@張耀揚影迷俱樂部）

張耀揚曾是知名影星，常常同時間尬多部作品，2008年因工作太勞累導致椎間盤鬆脫，花了5年時間靜養，作品量大幅下降，逐漸淡出螢光幕；2014年他在北京涉嫌吸毒、嫖妓被捕，拘役20天後低調回香港，而落網的畫面遭當地電視台播出，因此重創形象，拍完電影《大話天仙》即消失在演藝圈，據悉已轉行到澳門投資博弈，飲食習慣改為茹素，2018年更傳出與圈外女友結婚。

其實早在去年張耀揚就在某場大陸品牌活動現身，與吳啟華、鄭浩南及吳毅將等「四大惡人」同聚一場，當時他蒼老的模樣就引起騷動，有影迷詢問張耀揚有沒有意願再重回演藝圈？他則語帶保留地表示：「不排除有機會。」也說自己離開影壇太久，不確定還有多少人記得。

(中時新聞網)