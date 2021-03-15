15日，由於市場憂心美公債殖利率又開始上升，加上美國FED(聯準會)將於美東時間16日與17日召開利率政策會議，韓股因而走疲並中止前兩日收紅。KOSPI指數收3,045.71點，下跌8.68點，跌幅0.28%。同時，韓元貶值，韓公債殖利率卻上升。

所幸，美國正式開始實施1.9兆美元疫情紓困案，與中國大陸工業生產數據優於預期的好消息，才沒有讓KOSPI跌得太深。

三星電子跌1.21％，SK海力士跌2.50％。電池製造商者LG化學，則上漲2.33％。

15日早盤交易時，美國10年期公債殖利率為1.638％。12日的殖利率漲至1.642％，創2020年2月以來最高水位。

同時，2021年前兩個月，中國大陸工業生產與零售業激增，超乎市場預期。

Daishin證券表示，投資人在盤中交易都很短線，因為都在等待16日與17日美國FED最新談話內容。

外資賣出2,109億韓元，不過散戶卻反手買進5240億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,136.3韓元，韓元貶值0.22％。

韓國3年期公債殖利率上升2.5個基準點至1.247％，10年期的也上升6.4個基準點至2.154％。

(時報資訊)