《紐約高地》全新中文官方預告。(影／取自YouTube)

《舞力全開》系列、《瘋狂亞洲富豪》導演朱浩偉執導的《紐約高地》（In the Heights）改編自著名百老匯音樂劇創作者林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）同名作品，找來曾出演歷史音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton）、《一個巨星的誕生》的29歲美國男星安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）主演，將於今年暑假在台上映。

該片以小酒館老闆尤斯納維（安東尼拉莫斯 飾）作為靈魂人物，預告開頭便是他在海邊向一群小孩回顧他過去的生活，講述華盛頓高地這個活力充沛又緊密交織的社區，空氣中瀰漫著熱咖啡的香味、充滿塗鴉的街巷、街頭叫賣冰品的小販、在髮廊聊八卦的鄰居等，這地方聚集了千變萬化的夢想，人們的關係親密，在生活掙扎中互相扶持，懷抱著遠大希望、憧憬和唱出更美好的人生。

今（15日）曝光的最新預告中，也可以看見紐約華盛頓高地的動人情景，利用動感的音樂及歌詞，搭配超有活力的敘事畫面，呈現當地人們的熱情、自由無拘，但努力生活、實踐夢想的故事，多個百人歌舞的場面，看起來相當壯觀。導演朱浩偉相信片中人物在生活中所經歷的挑戰，一定能引起全世界觀眾的共鳴，也非常期待觀眾能在大銀幕上親身感受。

(中時 )