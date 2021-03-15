台南知事官邸生活館<用愛旅行>畫展剛落幕，緊接著登場的，是結合了十一位新銳藝術家的聯合畫展＜聞歌始覺有人來－十藝家聯展＞，將展出至四月五號。此次十藝家聯展緣起於2020年初，新冠疫情爆發，全球各地的藝術展覽紛紛改為線上展出，台灣同步發起［藝起加油］線上平台。知事官邸生活館總監呂賢文與十幾位藝術家的緣分就此展開，開始為這些藝術家們鋪陳他們被看見、被發掘的舞台。呂賢文去年就邀請了十一位藝術家們一起到台南，為知事官邸進行一場3天2夜的《畫心中官邸》自由創作活動，留下了他們筆下的官邸風貌。

十藝家聯展即日起展出至4/5。(台南知事官邸生活館提供)

這次十藝家系列聯展，就是集結了47幅這十一位藝術家們創作的經典作品，以不同的媒材、風格，傳遞他們心中的世界，希望讓更多人看到本土藝術家的創作能量與努力。同時也首次公開《畫心中官邸》的十一幅現地創作作品，民眾可以藉由不同藝術家的角度來觀賞不一樣的官邸風情。十藝聯展展覽主題：《聞歌始覺有人來》策展人呂賢文表示：「期待這次的聯展，就如同唐朝王昌齡筆下的採蓮少女，在眾多藝術家池中發出聲來，被更多的人看到、聽到，並且愛上她、想擁有她！」

台南市文化局長葉澤山（中）肯定以台南為文創基地的努力，左為台南知事官邸生活館總監呂賢文，右為文創創業學院院長陳炳宏。(台南知事官邸生活館提供)

也因為希望讓年輕創作者能有被看到的舞台，台南知事官邸生活館除了不斷舉辦藝術活動之外，也努力建構年輕創意工作者永續發展的平台，同時輔導並孵化文創產業創業。日前，台南知事官邸生活館就與創業學院合作成立「文創創業學院」，同時成立了「青年設計聯盟」，這是集合了跨領域並且以共享彼此資源為目標的設計專業團體。以這樣的方式建構創作的發展性與宏觀視野，透過跨領域合作、人才培育、設計力注入形成亞洲設計新勢力。

台南知事官邸生活館總監呂賢文長年投入設計領域，憑著自身專業及獨特的設計風格在業界占有一席之地。為了培育台灣年輕的設計師，成立「青年設計聯盟」，就是要為台灣設計產業鋪墊舞台，他更邀請創業學院院長陳炳宏共同成立「文創創業學院」，引導創業者衝破迷霧，解決品牌的定位策略、產品分析、孵化以及商業模式。台南市文化局長葉澤山特地參加成立大會，肯定以台南為藝術基地，共同推展文創產業發展的用心。

(中時新聞網)