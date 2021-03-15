回憶殺》男人之間總有些心得交流，告誡跟女生約時間要多提早一些，因為她們永遠都會遲到，而這個行為發生在美女身上，似乎相當合情合理，甚至成為一種個人堅持，出身匈牙利布達佩斯的一代豔星莎莎嘉寶(Zsa Zsa Gabor)，遺憾於2016年辭世，只差不到一年時間就要成為百歲人瑞，而比起長壽，這位絕世美人戲外的豔聞更是出名，一生決不辜負兩原則，一個是自由，一個是保持美麗。

莎莎嘉寶擁有充滿歐洲貴族氣息的外型以及性感慵懶的甜嗓，二戰後跟著媽媽到美國投靠姊姊的她，本來的志向是當獸醫，但連自已媽媽都覺得女兒不靠美貌當職業實在浪費，莎莎嘉寶還真的在1963年拿下匈牙利小姐后冠，卻因謊報年齡被取消資格，但她的美麗已然曝光，莎莎嘉寶順勢進了演藝圈，靠美貌吃穿到什麼程度？她的第一部好萊塢電影，竟然連一句英文台詞都沒有，能說七國語言的她，雖然在加州生活半個世紀，但說英語一直保持著匈牙利口音，但影迷不在乎，反倒覺得超迷人。

莎莎嘉寶本來的志向是當獸醫，但連媽媽都覺得她不把美貌當職業，實在太可惜。(圖／達志提供)

莎莎嘉寶主演《紅磨坊》、《歷劫佳人》、《莉莉》等經典大片，一生主演超過70部電影，但比起影視作品量，她的婚姻次數更驚人，莎莎嘉寶第一次嫁人是在最甜美的20歲，不料情路坎坷，她之後又結了8次婚，以及之間無數的戀情，最短的一次婚姻是她與墨西哥演員Felipe de Alba，這段夫妻情只維持了1天就結束，至今仍是好萊塢短命婚紀錄保持者，莎莎嘉寶個性風流但不隨便，挑男人眼光超高，曾透露已故美國總統約翰甘迺迪以及「貓王」艾維斯都追過她，但她沒fu，即便他們如此有名，莎莎嘉寶也不想勉強自己的心，還戀愛教戰手冊《如何讓男人上鉤》，足見其魅力。

豔星莎莎嘉寶堅持美麗，因呼警察巴掌入獄，又為了要美美見人，出獄前硬要打扮，遲了15分鐘才步出牢房。(圖／達志提供)

除風流韻事外，莎莎嘉寶還有一段關於美麗的傳奇故事，1990年她因呼了交警一巴掌，事後她嘴硬，說是那名警察該打，因此被判入獄服刑三天，而出獄當天，大部分人都想趕快離開恢復自由身，但媒體左等右等，莎莎嘉寶遲遲不願出獄，理由是她想美美見人，硬是要在牢裡打扮妥當，讓大家乾等15分鐘才亮麗現身，足見美人的原則，無論人生如何動盪，就是要漂亮。

(中時新聞網)