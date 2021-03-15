香港天王郭富城2017年閃婚娶小他22歲的方媛，夫妻則在同年迎接女兒Chantelle，並在2019年迎來二女兒，幸福升格一家四口，小倆口相當保護孩子，鮮少曝光女兒的正面照，不過方媛昨（14日）曬出的女兒影片中，則罕見沒有打馬賽克，大女兒雖然低頭專心畫畫，不過她的濃眉、挺鼻更是超吸睛。

方媛昨以「愛畫畫的小朋友」為題，曬出大女兒Chantelle的畫畫影片，雖然Chantelle沒有露出正臉，不過仍可看出她鼻子很挺、還有濃密眉毛，這是方媛罕見曬出沒有為女兒打馬賽克的影片，也引發網友一片熱議：「好漂亮啊」、「未來是大美女」、「應該像媽媽」。

不只孩子的長相引發討論，其中，Chantelle手拿畫筆、低著頭專心畫畫的模樣更是萌翻，網友也大讚她「未來畫家」、「很棒」、「好乖巧 溫馴的小孩，連畫畫都牽著媽媽的手」。

其實郭富城和方媛不只讓孩子畫畫，夫妻倆也常帶著女兒到戶外踏青、認識動物、爬山等體驗各種生活，小倆口也曾大方帶著孩子到公園散步，向來重視家庭的郭富城卸下香港天王頭銜，樂當一對女兒的爸。

郭富城近年不吝嗇分享家庭生活，他去年過55歲生日時，郭富城就曬出一家四口合照，照片中他被嬌妻方媛與2個女兒包圍獻吻，郭富城甜笑表情藏不住，十分幸福，郭富城也感性寫生日文，感謝粉絲、工作團隊及家人一直以來的支持及鼓勵。

(中時新聞網)