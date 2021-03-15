日本沖繩縣石垣市2020年完成釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區域名稱更名後，有意進一步登島更新主要5個島嶼上的行政標識，未來將向日本政府提出登島申請。

石垣市政府日前提案將釣魚台列嶼所在行政區域名稱，從現行「登野城」變更為「登野城尖閣」，2020年6月經市議會表決通過。

日本放送協會（NHK）報導，由於行政區域名稱多了「尖閣」兩字，石垣市政府2020年10月原則上決定，將在各主要島嶼設置寫有新行政區域名稱的行政標識。

石垣市政府決定要設置的島嶼包括釣魚台（日本稱魚釣島）、赤尾嶼（日本稱大正島）、南小島、北小島及久場島，一共5座島。

石垣市政府正檢討在新的行政標識上，寫上類似「魚釣島 石垣市登野城尖閣」等文字；為了設置新行政標識，將向中央政府提出登島申請。

負責這項業務的石垣市政府企畫政策課人員表示，「尖閣諸島是日本固有領土，也是石垣市的行政區域這件事，希望再度讓國內外知道」。

(中央社)