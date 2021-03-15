韓國電動車和自動駕駛網絡安全（cybersecurity）方案供應商AUTOCRYPT宣布，正式加入由鴻海推動的MIH電動車平台聯盟。

AUTOCRYPT指出，電動車市場加速成長，相關軟硬體開發需要透過合作加速科技進步，尤其是隸屬於聯合國工作組織的世界車輛法規協調論壇（W29）要求新車款在2022年7月前須符合網絡安全新規範，公司解決方案可因應未來電動車和聯網自動駕駛車的網絡安全需求。

AUTOCRYPT表示，期待與大中華區具代表性的電動車平台企業鴻海集團合作，未來擴大公司在全球市場布局。

根據AUTOCRYPT官網，公司與車用晶片大廠恩智浦（NXP）、韓國現代汽車、SK電訊（SK Telecom）、三星（Samsung）以及中國上汽集團等有合作關係。

產業人士指出，國際標準組織正在制定ISO/SAE 21434道路車輛網絡安全工程（Cybersecurity engineering）的國際標準，因應未來連網汽車的網路安全架構，確保供應鏈支持安全設計（security by design）的流程。

鴻海集團董事長劉揚偉日前表示，電動車世代來臨，資安更形成挑戰，資訊網絡安全就成為未來10年到20 年的關鍵議題。鴻海研究院日前倡議成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」，提供產官學研界交流平台，建立電動車資安系統。

(中央社)