日美兩國政府將於16日在東京召開外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議。關於中國允許海警局使用武器的《海警法》施行使得形勢日益緊張的尖閣諸島（釣魚台列嶼），預計雙方將確認其為《美日安保條約》第五條的適用對象。不過，日本共同社15日指出，美國維持就主權不持特定立場的原則，發生緊急情況時日本與美國能在多大程度上合作應對的不安仍未消除。對於以12日的美日澳印首腦會議為首的對華包圍網，可以窺見各方溫差，日本愈發焦慮。

「海警局船隻侵犯了我國主權，絕對不能接受。將與相關國家攜手。」日本防衛相岸信夫13日在加拿大非營利組織（NPO）主辦的在線安全保障國際會議上發表演講，進行了上述表態。

日美2+2會議上是否會對《海警法》共享關切，並就應對尖閣問題與美國統一步調成為焦點。日美外交消息人士指出：「重要的是讓中國認為若對尖閣草率出手，美國會出面。」岸信夫也對身邊人士分析稱：「向對方展現美國與我們在一起非常有效。」

共同社指出，中國問題上升為最重要課題，也反映出日美對中國迅速增強軍事和經濟實力的強烈危機感。

中國2021年預算案列入國防費約人民幣1.36兆元（約新台幣5.8兆元），過去30年期間擴大至42倍。美國國防部報告顯示，中國的主要艦船數量和陸基彈道飛彈彈頭數已超越美國。核戰力方面也預測中國從2020年起10年期間核彈頭數量將達目前的兩倍，超過400枚，在日本政府流露出悲觀論調，認為「僅憑日本終究無法與其較量」。

日本首相菅義偉12日在美日澳印「四方安全對話」（Quad）視訊峰會上就中國在東海、南海加強霸權主義的舉動強調：「強烈反對單方面改變現狀的嘗試。」然而，之後發表的聯合聲明沒有點名中國，表示將「促進包括海洋安全保障在內的合作」，僅採用穩妥表述，暴露出對華態度上存在溫差。

事實上若日中之間圍繞尖閣發生不測事態，美軍會在多大程度上干預尚不透明。原因在於《美日安保條約》適用於尖閣的前提條件是擁有施政權的日本有效控制。

美國前總統歐巴馬2014年作為在任首腦首次提及《美日安保條約》適用於尖閣以後，美國一直維持就主權不持特定立場的原則。日方擔心若中國以未達到武力攻擊的形式打破日本的施政權，美國可能不會下決心進行軍事干預，這一疑慮揮之不去。日本防衛省幹部透露：「尖閣是日本領土。在條約這張紙上無論寫著什麼，如果日本不能展現出死守的覺悟，美國恐怕什麼都不會做。」

2月23日，美國五角大廈發言人柯比在記者會上，被問及對於中國海警局公務船駛入尖閣諸島周邊海域有何看法時，脫口稱「美國在尖閣問題上支持日本的主權」，因而引發外界關注及議論。在26日的記者會上，柯比特別澄清說，「美國的政策不變，更正該發言」，並為其說法「導致混亂，做出道歉」。

美國政府的原則是，在認可尖閣處於日本政權下的同時，在主權方面不持特定立場。二次大戰結束後，釣魚台列嶼實際由美國控制，直至1972年美國將琉球群島管理權移交日本，同時將釣魚台的行政管轄權交給日本。

(中時 )