汎德永業受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，去年每股稅後盈餘（EPS）14.5元，為近4年新高，並連續七年獲利逾一個股本，今日董事會同步通過109（2020）年度盈餘分配案，預計將配發現金股利11元，以今日收盤參考價240元計，現金股息殖利率達4.58％。

汎德永業表示，2020年旗下兩大業務新車銷售與維修保養，分別有18.8％與5.03％年成長的好表現，推升毛利率表現持續上揚，達11.9％。其中在新車銷售部份，主要動能為BMW與Porsche均有多款新車發表上市帶動買氣，長年熱賣車款（如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等）也持續繳出亮眼成績；在維修保養業務方面，則隨著BMW與Porsche在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上多個新據點陸續啟用，維持逐年穩健的成長趨勢。

汎德永業進一步表示，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，去年在台發售的Taycan Turbo S、Taycan Turbo、Taycan 4S銷售十分火熱，緊接著推出全新的Taycan入門車型，因其訂價十分具市場競爭力，目前預收單亦相當踴躍，預期第二季即可正式抵台開始交車，為上半年新車銷售表現注入強心針。而日前Porsche更發表全新電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo，為Taycan純電跑車系再添一名生力軍，持續建構完整、豐富多元的車系及車款，將有助於Porsche全力搶攻電動車市場。

展望後市，汎德永業維持樂觀謹慎態度，銷售品牌BMW及Porsche 目前並未受到全球車用晶片缺貨問題影響，進口車配額供應穩定，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期新車將可如期交貨，加上正2021年式新車3月起已陸續到港，有望推升公司業績成長。

而在維修保養業務方面，呈現逐年穩定攀升，對汎德永業整體獲利表現產生相當助益，2020年新增的「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」效益已見持續放大，預計2022年下半年將再新增「台中4S保時捷多功能展示中心」，新廠規畫較現行新增一倍工作位數，長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長並能逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。

(中時 )