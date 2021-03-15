民進黨立委邱志偉於3月11日在立法院經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲時，要求農委會要針對漁產品外銷提前部署，尤其永安區養殖的石斑屬於高經濟魚種，要多拓展大陸以外的市場。陳吉仲說，石斑魚目前已經有外銷歐洲、美國市場。

邱志偉表示，永安區生產的石斑魚以往都以大陸為主要外銷市場，去年新冠肺炎疫情爆發後，造成外銷市場中斷，石斑魚一度滯銷，但在國人努力消費、台灣內需市場逐漸提升，石斑魚在國內的銷量逐漸提升，原本辦桌才吃得到的石斑，現在已經走入家庭餐桌上。

對於石斑外銷，仍要尋求活路。邱志偉說，台灣石斑外銷過度仰賴大陸市場的現狀需要盡早因應，除了內需市場要持續提升外，國外市場也要持續開拓，尤其鄰近的日、韓市場飲食習慣接近，更要大力拓展。

陳吉仲回應，去年開始石斑已經外銷到歐洲及美國市場，台灣的石斑魚在業者加工處理後，冷鏈送往美式賣場Costco銷售銷量也不錯，至於日韓市場則要再努力打開市場，讓國外市場可以更多元。

永安區漁會前總幹事黃鶯表示，台灣的石斑外銷市場仰賴大陸，主要是石斑都是活魚搬運外銷，活魚搬運有運費低廉、魚新鮮等優點，缺點就是無法運送太遠，因為大陸與台灣飲食習慣接近，加上運輸距離短，所以，台灣長期石斑外銷都以大陸市場為主，不過，去年肺炎疫情衝擊外銷一度中斷，還好，邱志偉與漁業署努力促銷，石斑價格才逐漸回歸穩定。

(中時 )