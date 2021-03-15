一場汽車墜谷意外的背後，卻是一樁為了償還地下錢莊400萬元債務，想詐保險金而計畫設局的弒親殺妻案件。（圖／翻攝中視新聞）

2015年4月，道士張子巡載著父親和妻子從南投出門送喜餅，為了去賞夜景，把休旅車開上彰化縣139縣道和三芬路口的山崖邊，沒多久車子瞬間急墜山谷導致張峯吉傷重不治，妻子吳宥蓁受傷。看似是一場汽車墜谷意外的背後，卻是一樁為了償還地下錢莊400萬元債務，想詐保險金而計畫設局的弒親殺妻案件。

在南投市「天法府」天師壇擔任道士的張子巡，2014年9月和40歲的吳宥蓁結婚，2015年4月6日案發當天下午他載著失智的77歲老父張峯吉和妻子從名間鄉出發，前往南投、彰化拜訪朋友並送喜餅。警方調查，張子巡當天晚上先到彰化基督教醫院探望住院的徒弟，10點多離開時提議到139線看夜景，11點多開到139縣道和三芬路口，沒多久就發生休旅車墜崖事故。

張子巡向警、消人員表示，他尿急下車、忘了拉起手煞車桿，車子竟衝下山谷。仔細觀察車輛墜谷處，山崖前半段是60度的極陡坡，但下半段呈斷崖狀，從崖邊往下探，根本看不到車子，由於天色黑，又沒路可直達，救護人員循著筍農採筍的蜿蜒小徑才抵達山谷，好不容易才將人抬上來，但張父頭顱破裂已無生命跡象，送醫不治；張妻雖受輕傷，因飽受驚嚇而暫時失憶，無法回憶案發經過。

「怎麼可能出了這麼大車禍，還這麼冷靜？」趕到現場的花壇三家所員警，發現張子巡神色自若毫不傷心，認為事有蹊蹺，立即通報勤務中心，彰化警分局偵查隊副隊長陳坤男到場後，單刀直入問：「你是故意讓車子駛下去的嗎？」但張子巡只是低著頭、搓著手，說不出話。張子巡默不作聲，陳坤男劈哩啪啦痛責張子巡，「把車子停在平坦的水泥地下車尿尿，哪可能忘了拉下手煞車，車子怎會這樣滑落山谷？」「你有什麼苦衷，可以告訴我們！」「車子是打到Ｄ檔，還是你使力推車下山谷？」

陳坤男佯裝關心張子巡的傷勢，並且伸手拍他肩膀抓脖子安慰關懷，卻馬上發現張子巡手心冰冷、脈搏急速，依辦案直覺認定絕非意外事故，研判另有隱情。「你老爸好像沒救了！你不可能凍得條這款意外！誰人無父母？」「家庭的問題也常是人生苦惱源頭，我知道」。陳花了15分鐘和張談話，張子巡才坦承「我娶某不到半年，但是我外遇了」、「係大人的醫藥費拖累我，天天活在被追債痛苦中，但我沒推車！應該是車停在Ｄ檔，才駛了下去。」張說事發當時，妻子坐在副駕駛座，父親坐後座，車子打Ｄ檔，但救護人員回報第一現場，卻是張父跌在擋風玻璃、張妻在後座，車子排檔也在Ｐ，警方懷疑可能是汽車跌落震盪時把檔次打亂。

張子巡向警方坦承新婚後外遇有了小三，且為籌措父親醫療費用和生活所需，先後向3家地下錢莊借貸30萬、30萬、250萬共310萬本金，利滾利後已積欠400萬債務，無力償還，才在一個月前開始籌畫殺人計畫，並詳細勘查確認犯案地點。警方發現，張子巡2014年7月先替妻子吳宥蓁投保意外險，11月再替父親保險，兩人若意外身故可分領300萬和150萬理賠金；另張也投保車輛強制意外險，發生意外，身亡乘客每人均可獲賠200萬。

良知已泯的張子巡，為還債竟然設局弒父，幸好警、消心細，從原以為單純的交通事故，看穿張冷靜下的破綻，才讓駭人慘案攤在陽光下，而刑警一句「誰人無父母」，成為戳破張嫌弒父殺妻惡行的關鍵。張子巡因經濟壓力而殺父害妻，彰化地院審理後以殺害直系尊親屬罪，將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。

擔任道士的張子巡（左）涉嫌為詐領保險金而殺害父親及妻子。（圖／翻攝臉書）

張子巡設計意外車禍，將老爸和牽手摔落深谷，移送時表情漠然，表示積欠了地下錢莊債務，只好讓老爸和妻子先走一步。（圖／資料照片 吳敏菁攝）

(中時新聞網)