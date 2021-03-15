人氣YouTuber白癡公主（痴痴）以無厘頭風格、自然和不做作的個性，在網上擁152萬訂閱，而白癡公主近期挑戰當變裝皇后，她挺著濃妝、假髮還戴上假胸部霸氣上陣，頂著誇張濃妝的白癡公主事後也大方在鏡頭前卸妝，素顏的痴痴真實顏值超水嫩，素顏完全不輸上妝。

白癡公主在近期的新片挑戰當變裝皇后，她頂著大濃妝、假睫毛、頭頂金色長假髮，還踩著恨天高上陣，誇張的舞台妝容讓白癡公主整個人氣勢十足，痴痴還霸氣自爆戴假胸部上陣「因為我沒有這個（假胸部），我真的撐不起來，還是簍空的」。

白癡公主卸半臉，對比很明顯。（圖／取材自白癡公主Youtube）

白癡公主也大方在鏡頭前卸妝，她直接撕下假睫毛、卸下半邊濃妝，白癡公主卸到一半時，對比超明顯，她還被說：「兩邊眼睛真的差很多」，而當白癡公主整張臉卸裝完畢時，她的膚質白皙透亮、零細紋，五官依舊俏麗，網友也大讚：「痴痴素顏一樣正」、「素顏也超美ㄚ 跟平常淡妝差不多」、「素顏比較好看」。

素顏的白癡公主膚質透亮、五官依舊俏麗。（圖／取材自白癡公主Youtube）

其實，愛搞怪的白癡公主過去就常頂著假胸部入鏡，影片「笑」果十足，痴痴過去也曾坦言，她揹著假胸道具時會有自信，不過白癡公主也指出：「但假胸部其實很重，常揹到抬不起胸、腰很酸」，白癡公主也常揹到滿身汗，但也因為網友對白癡公主揹假胸的評價都極好，也讓痴痴不禁笑著反問：「我要去整形了嗎？」

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(中時新聞網)