日本28歲知名女星吉岡里帆，近日受邀登上女性雜誌《ar》的封面，並在網路上公開一系列性感寫真照，大方秀出凹凸有致的好身材，成功吸引網友的目光。

吉岡里帆擁有甜美臉蛋、火辣身材，加上ㄧ雙無辜大眼與D級雙峰，2014年推出首張數位寫真集後逐漸打開知名度，隔年趁勢推出數位寫真集躍身寫真界第一把交椅，也成為不少男士心目中的性感女神。未料，吉岡里帆由寫真偶像轉戰演藝圈後，曾在受訪時透露自己其實很討厭拍寫真，因此積極轉型，陸續在《醫療小組達文西女士的診斷》、《阿淺來了》、《四重奏》、《對不起，我愛你》、《你已藏在我心底》、《你已藏在我心底》、《看不見的目擊者》等電視劇及電影中獲得演出。

可惜吉岡里帆轉行後收視不如預期，人氣也不如以前來得旺，因此再度於去年推出實體寫真集「里帆採取 by ASAMI KIYOKAWA」挽救人氣，也接續登上雜誌封面展現好身材。

女性雜誌《ar》公開的4月號封面照中，吉岡里帆除了穿上細肩帶洋裝、平口上衣等多種造型外，其中一套低胸吊帶背心不僅秀出傲人雙峰，鏤空蕾絲洋裝則是背部挖空使白皙美背及迷人曲線一覽無遺，令網友看得臉紅心跳，成功造成討論話題。

接下來，吉岡里帆將於4月份推出《華麗一族》、《戀愛漫畫家》兩部電視劇，到時候又會有什麼精采的表現，讓粉絲們相當期待。

(時尚)