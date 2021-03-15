陳意涵、李元元護吐苦水療情傷。（八大提供）

林心如氣場強大，林哲熹想辦法拉近距離。（八大提供）

林心如氣場強大，林哲熹想辦法拉近距離。（八大提供）

林心如、陳意涵、簡嫚書將出席台中簽書會。（八大提供）

林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤、林哲熹等人主演的愛奇藝、八大、衛視中文台《她們創業的那些鳥事》，14日播出第11、12集，收視穩居有線電視週日華語戲劇之冠、連續稱霸6週榜首，網友熱議劇中陳意涵與李元元互動；陳意涵為情逝買醉、李元元則深陷情傷，兩人忍不住在彼此面前淚灑互擁，網友戲稱她們可以組「J夏CP」。

這段情感濃烈的哭戲，李元元透露，當下拍攝過程她壓力很大，一直哭不出來，直到被陳意涵的情緒感染牽動，看到她哭，才跟著掉淚。而原本網友對李元元出現復合舊愛邱澤，都替簡嫚書打抱不平，但昨天劇情讓李元元意外由黑翻紅，指她劇中「Jenny」角色是完美人設，瞬間拉抬聲勢，好感度直逼簡嫚書扮演的「林美季」。

林心如劇中為了替新開幕的店帶來一波商機，焦頭爛額之際，靈光一閃將腦筋動到藝術家林哲熹身上，希望他能駐店教畫當成新店的活招牌。首次與林心如合作的林哲熹，顯得特別緊張，他苦思要如何突破林心如的氣場，於是突發奇想在現場偷拍有趣的短影音。林哲熹說，趁對戲空檔，他故意拿著一把刀走到在林心如旁邊割東西，對著偷拍鏡頭說這叫「心如刀割」；還有一次他默默倒了一杯水，稱它是「心如止水」。林哲熹的特有幽默果然惹得林心如大笑，也因此拉近兩人距離，加速合作默契，網友更開始敲碗期待「蔦川CP」接下來的發展。

林哲熹在《她們創業的那些鳥事》中飾演一位新銳童話藝術家，個性天真浪漫、直率又陽光，因租賃店面糾紛認識了林心如，加上對方能一眼看出他畫中的意境，對林心如更加傾心，便積極展開追求。林哲熹透露，開拍之前，大家到導演許肇任家烤肉、小酌，「因為我酒量不好，喝一點就開始微醺，導演就跟我說：『你就用這樣的狀態，還蠻像劇中人物藺川想。』」因此，林哲熹投入角色時就是想像自己微醺的模樣，怕大家有所誤會，強調 ：「實際拍攝時沒有真的喝喔！」另外，他為了這次人物設定，特別跑到屏東拜訪童話家做功課準備。

本週六(20日)，《她們創業的那些鳥事》三位女主角陳意涵、林心如、簡嫚書，將回到拍攝地台中與粉絲近距離見面！三位女主角偕同心理學作家海苔熊，將現身台中誠品中友店11F環形書區舉行座談會，並且進行「她們創業的那些鳥事 製作全紀錄」簽書會。

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(中時 )