世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）今（15）日正式對外公佈了2021年度首批燈塔工廠（Global Lighthouse）名單，本次全球僅有15家工廠入選，其中鴻海（2317）繼2019年深圳園區入選後，又再次以成都園區入選WEF燈塔工廠。

「燈塔」專案由世界經濟論壇與麥肯錫合作推動，旨在遴選出第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效，堪為全球表率的領先企業。自2018年起，全球只有69座工廠獲此殊榮，今年世界經濟論壇評選成都園區獲選理由中，特別強調鴻海在面對快速增長的業務需求和技術熟練工人的不足時，成都園區採用了混合實境（Mixed Reality，MR）、人工智慧（Artificial Intelligence，AI）和物聯網（Internet of Things，IOT）技術，使勞動效率提高了200％，整體設備效率提高了17％。

600人工業互聯網團隊攜手樹立世界級標準為了推動傳統製造到智慧製造典範的轉變，鴻海成都園區在B事業群總經理姜志雄的推動下，自2015年開始逐步建立多達 600 餘位專業人才的工業互聯網團隊，以 OT（Operational technology）+ IT（Information Technology）的工作方式，廣泛應用各類人工智慧和IoT等技術，從「工匠」向「智匠」變革，實現了卓越運營的「無憂」工廠。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，第一次獲評WEF燈塔工廠，證明鴻海擁有一座世界一流的智慧製造工廠，第二次獲評則表明，鴻海成功建立了一套燈塔工廠孵化體系。數位化轉型不是一道選擇題，而是一種必然的發展趨勢，只有主動擁抱數位化轉型的公司，才能在未來持續保持業界領先地位。

F2.0推動One Digital Foxconn展成果作為全球最大的科技製造服務企業，鴻海已形成供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢。基於此，集團劉揚偉董事長親自制定了F2.0數位轉型戰略及One Digital Foxconn轉型目標。作為落實F2.0數位化轉型戰略的重要一環，鴻海以深圳廠區獲評WEF燈塔工廠為契機，大力推動內部燈塔工廠建設。

2020年，鴻海陸續推行了10座內部「燈塔工廠」的改造，涵蓋模具生產、CNC加工、表面貼裝、系統組裝等重點生產製程的升級。這些內部「燈塔工廠」在集團內率先成功導入自動化，數位化，智慧化等先進技術，不僅是在產品能力、生產管理等方面得到大幅提升，也通過逐步增加數位化工具，對運營系統進行的創新，並創建適用於整個企業的單一運營系統，為日後建立企業層面的現代化運營系統提供了成功範例。鴻海正整合服務經驗，運用數位化工具，推動變革暨數字化轉型。2021年，預計將複製20座燈塔工廠落地，推動工業互聯網及智慧製造發展，為集團F3.0轉型夯實基礎，進而推動集團轉型升級。

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