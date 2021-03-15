強化會計師替投資人把關上市櫃公司財報，金管會祭出四招。金管會主委黃天牧15日表示，會計師若有疏失，現行有會計師懲戒委員會及覆審委員會，將依會計師法處理，但程序會比較長；第二是可依證交法即時處理；三是今年將上路AQI審計品質準則指標，會要求各會計師務事所提出公司治理報告，做差異化管理，強化會計師的簽證品質。

第四即是證期局將定期去會計師事務所檢查，尤其對於近期發生查核缺失案的公司，將特別加強。

在第一上市（KY）公司出現財報不實弊案後，金管會在2020年10月26日修正公布「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」，對要簽證公開發行公司財務報告的會計師，其應具備的工作經歷，由現行三年增加至五年等，另明定會計師事務所應依審計準則公報第46號規定訂定品質管制制度。

立委林楚茵15日在財委會質詢時即表示，會計師簽證出問題，如KY康友告了勤業眾信，金管會也以行政命令方式修正會計師經驗資格，由三年拉高到五年，但康友出事的會計師是勤業眾信的營運長，查核經驗10年，並不是資淺的會計師，質疑此方式是不是未對症下藥。

黃天牧表示，對會計師要求更長的年資是好事，閱歷處理會更周延，這次因財報查核疏失被開罰的二位會計師，的確非常資深，「只能說這是一件非常遺憾的事，因為沒有忠實執行職務」。會計師若查核財報出現重大疏失，未盡職查核，金管會依會計師法或證交法，可對其停止執業一段時間，或永久停業。

黃天牧表示，現行的機制已有會計師懲戒委員會及覆審委員會，可依會計師法處理，但程序會比較長；第二條路是這次康友是依證交法，即可即時處理；三是今年將上路AQI審計品質準則指標，會要求各會計師務事所提出公司治理報告，做差異化管理。

第四即是證期局將定期去會計師事務所檢查 ，尤其對於近期發生查核缺失案的公司，將特別加強。

(工商 )