長期關心台灣足球發展的展逸國際企業2月底宣布以「展逸天行者」之名，攜手台北市大足球隊，參與「台灣企業足球甲級聯賽」，今天舉行簽約儀式，展逸國際企業董事長張憲銘也喊出企甲4強的目標。

展逸天行者的前身為企甲聯賽的紅獅FC，紅獅FC原是以在台外籍人士組成的足球俱樂部，然而去年企甲聯賽開始實施外籍球員上場限制，紅獅FC登錄不少北市大球員，補強陣容，第3循環更換登錄名單之後，紅獅FC幾乎已是北市大足球隊8成陣容，最後該隊經升降賽驚險保級，今年再獲展逸冠名贊助。

北市大校長戴遐齡說：「以大學端來說，產學合作是非常重要的，尤其對基層選手而言，若有跟企業界合作對選手就業、訓練都有個方向與目標。」

張憲銘則表示，當初在因緣際會下認識北市大足球隊教練張武業，雙方相談甚歡，尤其是他在培養農場的理念與公司不謀而合，「所以希望藉由年輕、有潛力的北市大足球隊，攜手合作在這個階段把它做好，就展逸立場當然會想看到中長期台灣足球蓬勃發展，甚至有主客場制、職業化成立。」

展逸天行者企甲首戰將在4月11日強碰勁旅北市大同，4月初球隊也將舉行賽前記者會，預計曝光球隊相關視覺，包含形象影片、球衣設計與球員陣容等，張憲銘今天先賣個關子說：「我覺得是滿酷的啦！請大家拭目以待。」

展逸國際企業今與北市大舉辦簽約儀式。（毛琬婷攝）

(中時 )