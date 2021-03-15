年度科技盛會「2021智慧城市展」將於3月23日起盛大登場，遠傳(4904)將以「遠傳大人物 引領數位轉型、賦能5G新視界」為主題參展，共有「5G專網生態圈」、「智慧城市大願景」與「智慧產業大升級」3大情境、20多項應用，呈現遠傳以5G結合大數據、人工智慧、物聯網以及雲端和資安全方位的整合能力與多元場域應用實力。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李明憲表示，遠傳深耕智慧城市及智慧製造、醫療、交通、零售等應用領域多年，洞察公部門與企業需求及痛點，結合大數據與物聯網專長，積極佈局人工智慧與5G新技術，協助公部門提升交通、能源、環境污染、公共安全與城市治理等領域，並為企業打造多元創新的應用服務，加速客戶實現數位轉型，更彈性靈活面對外界環境的挑戰。遠傳也將持續攜手國內外合作夥伴，擴大5G生態圈，推動台灣產業創新升級、走向國際。

遠傳5G開台半年兩度獲得國際權威機構國內網速第一的認證，並具備為企業串連AI、邊緣運算與物聯網的技術實力，可為企業打造具獨特性、高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網(Private Network)，目前的實績包括與台達電合作打造的5G智慧工廠、與聯發科合作的5G毫米波(mmWave)互連互測的垂直場域、與國衛院和亞東醫院合作的5G遠距醫療照護服務等。

遠傳此次展出也將攜手愛立信共同展示穩定、快速、安全、易於安裝與管理暨擴充的5G獨立組網(SA)企業專網解決方案，透過愛立信工業連網解決方案(Ericsson Industry Connect)及室內覆蓋點系統(Ericsson Radio Dot Solutions)，與遠傳高效能的5G網路及ICT整合服務，可滿足高科技產業鏈導入智慧工廠的需求，協助企業專網客戶提高生產效率、縮短產品製程及上市時間。

此外，為配合政府推動5G建設國產化政策，目標2023年達到4成國產基地台，遠傳也將攜手國內多家網通廠商，共同展示更多元的ORAN生態圈解決方案，並透過遠傳提供的專網儀表板整合設備管理平台，即時監控與遠端操控案場的網路與設備情況，並提供客戶自助開通、網路資源異動及流量查詢，展現遠傳5G生態圈的資通訊整合技術實力。

(時報資訊)