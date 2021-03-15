近來臺灣水情吃緊，面臨56年來最嚴峻的時刻，水資源成為話題。為穩定水源需求及提供全方位水資源解決方案，第三屆台灣國際水週(TIWW)於本(2021年)年3月17日起開放廠商報名參展，打造B2B專業展示平台；除了10月14日至16日三天於台北世貿一館實體展出，同期將辦理TIWW Online線上展，參展商可利用此線上展接觸世界各地買主。

臺灣水情吃緊，不管對民生用水、農漁業、製造業甚至高科技產業衝擊巨大，我國政府備援調度，由配水幹管、海水淡化廠建置、抗旱水井及節水措施方面著手，提供全臺用水穩定度。

水資源成為備受關切之話題。台灣國際水週以再生水循環與廢汙水處理淨化為主軸，展出終端淨水處理、整廠設備應用及最新創新技術；今年首度開啟數位創新服務TIWW Online線上展(10月14日~11月12日)，透過虛擬攤位結合影音及3D方式完整呈現展品、國內外零時差線上即時互動交談及視訊採購洽談，實體與虛擬雙軌並行，能為本展參展商展出效益加乘，提高國際曝光量。

據國際水務智庫(GWI)預測，至2023年全球水產業的總經濟價值將達到9,149億美元；各國也因氣候加速變遷，急於找出水資源匱乏之最佳解決方案，海水淡化、廢污水處理回收再利用、雨水貯集、漏水管線汰舊換新等相關建設，背後皆蘊含豐富商機。

去(2020年)年不畏疫情影響，台灣國際水週於台北順利舉辦，獲參展廠商如基士德科技、桓達科技、研華科技等業界指標大廠及國內外重要買主如日商伊藤忠吉、日商東京水道、美商Xylem、台積電、鴻海、台塑等企業的高度好評；期間辦理的視訊採購洽談會，促成來自印度、阿拉伯、中國、菲律賓、越南等多國海外買家與國內廠商媒合。

今年台灣國際水週將匯聚水資源上中下游相關業者，實體與線上同期展出、虛實整合協助業者拓銷藍海新市場。

(時報資訊)