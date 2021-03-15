機組員居家檢疫改低風險5＋9。（本報資料照／范揚光攝）

機組員居家檢疫規定，因紐籍機師事件，自今年1月1日起被延長為7天加7天加強版自主健康管理。為讓航空公司能順利調度，民航局研擬縮短機組員檢疫時間，經指揮中心同意後，民航局上周五公告，機組員居家檢疫改為低風險管理模式5＋9天。

民航局公告，自3月12日零時起，長程航班機組員返國後得轉至「低風險」管理模式（居家檢疫5日＋採檢陰性＋加強自主健康管理9日），往返英國航班的機組員入境檢疫措施，亦適用。

檢疫結束日當天，航空公司須以防疫車隊或專車安排機組人員採驗。採驗後，仍須返回檢疫地點，待採驗結果，結果若為陰性，也要等到當天24時結束，才算完成檢疫期，始得轉換為加強版自主健康管理期間。

加強版自主健康管理期間，機組員可回到社區，不過仍禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩，並要詳實記錄行程及接觸人士等。

若是執勤國際短程航班或當班往返、地停沒有入境當地，機組員可免受5天居家檢疫、9天加強版自主健康管理，返國後僅需依照疾管署規範的自主健康管理共14天即可。

原則指出，5天居家檢疫期間內可再派飛長程航班，但返台需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所。執勤應搭乘公司專車或防疫車隊，航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引。

若航空公司未落實執行所訂防疫措施或未善盡督導之責者，依據《民航法》，可處以警告或新台幣60萬至300萬罰鍰；若機組員違反航空公司所訂外站或機上防疫措施者，也可處以警告或新台幣6萬至30萬罰鍰。

(中時 )