國民黨中央委員史碩文15日指控，桃園市政府為青埔建商大開後門，不但讓本來限制捷運周邊500公尺的獎勵容積擴增到整個青埔區，又壓低代金價格讓建商獲利暴增，對重畫區內約150公頃的未開發住商用地，宛如「天上掉下來的禮物」，潛在利益至少135億，痛批桃園市長鄭文燦是「建商市長」涉嫌圖利，呼籲檢調廉介入調查。

都發局長盧維屏對此表示，捷運方圓500公尺僅是原則並非絕對，因青埔是完整開發區，且捷運三站匡列範圍幾乎已涵蓋全部，經都委會審議整體開發狀況通盤檢討後才將全區納入，至於估價都有經3家以上估價師依「土地開發分析法」綜合評估，市府尊重專業判斷，建商也能自由選擇是否購買，反批史對獎勵容積辦法一知半解，也質疑他和公保地仲介業掛勾，模糊焦點。

史碩仁說，桃園市33個都市計畫，僅青埔特定區因公共設施已完全取得，無法容積移轉，讓樓地板成本居高不下，機捷通車後依《大眾捷運法》規定，車站方圓500公尺的住商用地享有住宅區容積率10％、商業區20％的「容積獎勵」，並以繳交「代金」方式容移，豈料鄭文燦竟在沒有法源依據下，逕自將容獎擴大到全部的青埔重畫區。

更甚的是，鄭文燦還「低估」代金，他指出青埔住宅區土地每坪市價約70萬元，以容積率200％計算，每坪成本約35萬元，但估價師經「高人指點」後，估出成本僅20萬元，每坪短少15萬，史碩仁說，扣除營造、管銷，僅以1／5、約3萬元計算，青埔特定區還有150公頃、45萬坪的住商用地未開發，建商潛在利益高達135億元，對於還持有土地的建商宛如「天上掉下來的禮物」，痛批鄭文燦無法無天，根本就是圖利建商的「建商市長」。

史碩仁強調，容獎的代金都要入庫，感嘆桃園已債台高築，連老人三節獎勵金都大刀闊斧砍，卻為建商「開源節流」大開方便之門，讓市庫更顯拮据，強調桃園市議會應成立專案調查小組，地檢署、調查局、廉政署和監察院也應該主動介入調查。

新聞處長詹賀舜表示，史碩文把合法說成非法，這是不及格且很低級的抹黑栽贓行為，任何都市計畫需要經過都市計委員會審核，包含區域面積、容積、代金等內容標準，都要經過委員會嚴謹的審查完成後，市府都發局才能執行，而且這些內容都有都市計畫的法源依據，很遺憾史碩文這幾年來已經無數次採用烏賊戰術，毫無根據地抹黑市府，搏聲量的方法，實在不足取。

(中時 )