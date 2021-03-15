媒體報導稱蔡英文政府研擬麥寮天然氣站作為三接替代方案，經濟部長王美花15日中午緊急召開記者會「鄭重否認」，強調麥寮不是、也沒辦法成為觀塘第三接收站的替代方案，因時程最快要6年、又須拉1條180公里管線，時程無法評估。

王美花指出，要先經過可行性評估與環評，加上須取得地方政府同意，才能興建，才可以興建接收站、儲氣槽、電廠，時程估計起來最快要6年以上。此外，如麥寮電廠要再供氣給大潭電廠的話，勢必要拉1條長達180公里的管線。不管是陸管或海管，依據過往經驗拉這樣長的管線，評估與取得同意的時間都是非常長的，因此整體時程無法評估，麥寮也沒辦法成為三接的替代方案。

另外，王美花表示，未來麥寮電廠如果能夠蓋成，可取代現有的燃煤電廠，也可把汽電共生用燃煤的部分轉換成燃氣，對減煤跟減少空汙都有很好的幫助，也能改善中部空汙。因此經濟部樂觀其成，會協助台塑來完成工作。

外傳蔡英文總統因此不開心，「唸」了王美花一頓。王美花也笑稱「沒有」。她強調，總統關心能源轉型，原本就不定期會向總統進行報告，而這次總統與工商團體的會面她並未參與，在同仁收到訊息之後，經濟部展開後續幕僚作業，並與台塑公司討論相關細節，但案件目前也還在幕僚作業階段，當天主要是討論麥寮新機組的更新情況。

(工商 )