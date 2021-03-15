李嫌非法經營私娼寮，放高利貸控制旗下女子，花蓮警方日前已拘提檢肅李嫌等4人到案，查扣26萬元現金、本票、借據等證物。（羅亦晽攝）

李嫌除以債務威脅旗下女子持續賣淫還債，甚至以恐嚇等暴力方式討債，花蓮警方日前破獲後，並在李住處查扣安非他命吸食器及鎮暴槍等物。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局執行「110年第2次全國同步掃黑行動專案」，期間查獲李姓嫌犯非法經營私娼寮，並放高利貸控制旗下女子，除逼迫「肉償」，還以暴力方式討債，被害人共計6人以上；警方日前已拘提檢肅李嫌等4人到案，查扣26萬元現金、本票、借據、大批保險套、潤滑液等證物，全案以涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運、重利及恐嚇等罪嫌解送花蓮地檢署偵辦。

以李嫌為首的角頭分子在花蓮市非法經營私娼寮已逾一年之久，平日透過組織成員招攬、管理女子賣淫，另提供場所讓旗下女子以每次1000元不等的價格，與人從事性交易。李除從中抽佣牟利外，見旗下女子急需用錢的時候，好心借錢給她們。

沒想到當女子準備還債時，卻被要求償還每月利率約20分不等的利息，多月後所還的利息竟比本金更多，始終還不完，李嫌見其無力償還，除以債務威脅女子持續賣淫償還外，若女子突遇生理期不願意，甚至以恐嚇等暴力方式討債，不少女子心生恐懼遠走他鄉來躲避迫害。

刑警大隊經好幾個月的偵查，本月8日與花蓮分局持拘票及搜索票，拘提檢肅李嫌等4人到案，並在住處搜扣出本票、借據、約26萬元的現金、安非他命吸食器及鎮暴槍等物，另在私娼寮據點搜扣出大批保險套、潤滑液、監視器等物。全案以涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運、重利及恐嚇等罪嫌，移送花蓮地檢察署偵辦。

花蓮縣警局呼籲，民眾若曾向李男高利借貸並遭受暴力討債，或遭以不當債務拘束方式從事非自願行為，請立即向刑警大隊偵三隊報案指認。

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(中時 )