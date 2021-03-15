新北市刑大進一步搜查辦公室、備勤室，意外從天花板角落發現一包塵封已久的舊公文封，內裝有1把改造手槍、18發子彈、K他命20公克、安非他命6公克。（翻攝）

新北市警方偵辦館長槍擊案，事後卻爆出證物價值300萬元的AP名表遺失，協辦偵6隊隊長胡仁豪3次測謊未過，搜查6隊備勤室時卻意外於天花板發現槍毒，刑大緊急澄清為10年前案證物，市警局則祭出鐵腕，「再有疏漏不排除撤換主管。」

據了解，市警局偵辦名表遺失案，針對31員進行測謊，胡仁豪3次測謊未果，刑大進一步搜查辦公室、備勤室，意外從天花板角落發現一包塵封已久的舊公文封，內裝有1把改造手槍、18發子彈、K他命20公克、安非他命6公克。

刑大當時也搜索胡員辦公室及住家均無所獲，由於測謊不能作為唯一證據，警局考量確有疑慮，故先以行政處分記申誡，調職非主管職警務正，靜候調查。另主辦的偵5隊隊長許宏銘記大過調離主管職，刑大大隊長黃壬聰連帶記過2次。

刑大副大隊長張俊明表示，刑大於2011年2月間從板橋區搬遷至中和區，搬遷時陳姓小隊長在鐵櫃發現該包證物，因找不到承辦人且擔心證物遺失，故暫時放在天花板角落，時間一久因而忘記，他也坦承當時未主動報告上級。

新北市刑大進一步搜查辦公室、備勤室，意外從天花板角落發現一包塵封已久的舊公文封，內裝有1把改造手槍、18發子彈、K他命20公克、安非他命6公克。（翻攝）

新北市刑大進一步搜查辦公室、備勤室，意外從天花板角落發現一包塵封已久的舊公文封，內裝有1把改造手槍、18發子彈、K他命20公克、安非他命6公克。（翻攝）

警方檢視公文封面，刑大機關地址印為「新北市板橋區府中路」，疑似在搬遷駐地前就包裝好，但證物外包裝並未記載明確編號，目前正釐清證物來源，並追究當時承辦人員及相關主管責任，檢察官亦分案調查。

新北市警察局表示，雖然該案是10多年前的案子，一定會痛定思痛、全面清查以最嚴謹的態度檢視各項刑案的贓證物管理，落實各級督導幹部的責任，若再有疏漏一定從嚴查辦並不排除撤換相關單位主管。

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(中時 )