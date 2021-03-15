亞運柔道培訓選手楊宇潔酒後駕駛自小客車，15日凌晨從台東返回高雄國家運動訓練中心時自撞山壁，後座張姓學妹傷重不治，另4人輕傷；國訓中心執行長李文彬對外表示，選手安全除了是個人資產，也是國家重要資產，所以一再提醒外出要多加注意，若確認楊女違規情節嚴重，最重會退訓處分。

李文彬表示，訓練中心現有奧運、亞運、世大運培訓選手，據了解，柔道項目積極爭取奧運資格的選手有好幾位，但楊宇潔是亞運培訓選手，尚未被遴選為國手，在今年2月1日進入中心，預計培訓至明年亞運結束。

他說，由於國訓中心去年宿舍整修完工，住宿環境不錯，因此更嚴格要求培訓選手要住宿，周一至周五下午5點半訓練完、至晚間9點半的時間是選手自由活動時間，周六以往不一定要訓練，但現在是奧運備戰期間，周六也有訓練。

李文彬指出，楊宇潔平時也住宿，但上周向國訓中心提出請假，15日要回台東大學上課，13日周六下午訓練完之後才離開中心，與家屬聯繫了解得知，楊宇潔僅頭部挫傷，經檢查並無內出血，傷勢還算輕微。

他強調，選手除了是個人資產，也是國家重要資產，國訓中心嚴格要求選手住宿，每晚9點半若逾時歸營，競技運動處就會找選手來溝通了解，每周教練會議也透過教練耳提面命，要求選手外出搭乘交通工具、甚至是走路都要注意安全，尤其是避免騎摩托車，不過選手一旦外出，要搭什麼交通工具確實無法掌握。

(中時 )