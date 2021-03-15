日本混血女星貝琪（Becky），2016年和已婚樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音爆出不倫戀，導致多年來建立的形象和人氣跌落谷底，前年閃嫁棒球教練片岡治大，去年才生下一女的她，最近又宣布懷上二胎，預產期在8月。

貝琪14日上節目時自爆已懷二胎，而事務所隨後也認了喜訊，目前胎兒已進入穩定期，預產期是今年8月，她將於下個月開始停工養胎。原本形象極好、零醜聞的貝琪，2016年爆出不倫戀，和已婚樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音鬧出婚外情，引起軒然大波。

本來貝琪否認不倫戀，強調只是朋友，沒想到之後又被周刊曝光和男方到飯店開房的親密照，還爆出她傳訊給川谷繪音的私密對話，「我這樣才不是不倫，也不是掠奪！」消息曝光後被外界罵翻，雖然她聲淚俱下再度出面道歉，但形象已難挽回，代言的廣告也紛紛下架，還需賠償高額賠償金。

之後貝琪雖然重回螢光幕，但人氣已大不如前，她也曾坦承還是想戀愛，但對於結婚感到害怕，前年她遇到想共度一生的人，和巨人棒球隊教練片岡治大結婚，據悉男方還是她10年粉絲，兩人透過演藝圈共同好友介紹，交往8個月後閃婚，去年生下一女。

(中時新聞網)