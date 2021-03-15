雖然上周五美國10年期公債殖利率再度站上1.6%，但周間公債殖利率一度小幅回落至1.53%，刺激科技股回彈，也使新興亞股回溫，外資資金流向一反3月5日該周大舉贖回新興亞股約31.5億美元（以下貨幣單位皆為美元），上周外資淨買入16.7億，其中，吸金主力為南韓，外資淨買入18.8億，印度、泰國皆有2.9億、0.2億的小幅淨流入。外資淨贖回最多的為菲律賓、越南、印尼，小幅失血2.6億、1.5億、1億。台股雖連三周遭外資提款，但股市氣焰不減，仍是上周表現相對強勢的市場，周漲幅達2.5%，其次依序為印尼、泰國皆繳出1.6%漲幅。

中信投信股權投資科主管葉松炫分析，近期台股基本動能強勁，長期預料仍具向上空間。2月台灣出口年增率連續8個月成長，雖然增幅放緩至9.7%，仍優於原先市場預期。同時，台灣採購經理人指數也已連續8個月擴張，連續4個月高於60，且新增訂單、人力雇用數量持續增高，另一方面客戶存貨偏低，供不應求現象仍在，訂單能見度高，製造業成長動能穩健。

葉松炫強調，雖然近期因美債殖利率急速竄高，導致半導體產業波動較大，但長期持續看好台灣半導體發展，尤其近期半導體需求成爆炸性增長，汽車晶片缺貨現象還延燒到智慧型手機，包括三星、小米在內的智慧型手機生產商，已經因為晶片供應量告急，停產部分中低價格手機。缺貨效應持續發酵下，半導體相關族群股價仍可期待。

(時報資訊)