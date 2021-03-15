汎德永業(2247)連續七年賺逾一個股本，2020年EPS 14.5元，為近四年新高，董事會通過擬將配發現金股利11元。

汎德永業受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，新車銷售力道強勁，2020年合併營收為395.6億元，年增17.2%；歸屬母公司稅後淨利10.7億元，年增46.4%；每股稅後盈餘（EPS）達14.5元，為近4年新高，並連續七年獲利逾一個股本。2020年新車銷售業績與維修保養業務同步成長，全年淨毛利率表現亦較前一年上揚，達11.9%。

汎德永業今日董事會通過109（2020年）年度盈餘分配案，將配發現金股利11元，配發率達82.9%；維持高配發率的股利政策。以今（15）日收盤價240元計，現金股息殖利率為4.58%。

展望今年，汎德永業在BMW與Porsche（保時捷）產品線已漸臻完整齊全，且Porsche首款純電動車Taycan系列銷售熱絡下，2021年新車銷售力道依舊強勁。

汎德永業維持樂觀謹慎態度，銷售品牌BMW及Porsche目前並未受到全球車用晶片缺貨問題影響，進口車配額供應穩定，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期新車將可如期交貨，加上正2021年式新車3月起已陸續到港，有望推升公司業績成長。

根據行政院主計處資料，2020年台灣防疫有成經濟成長率逆勢成長達3.11%，2021年經濟成長率上調至4.64%，可望創下自2015年以來的近7年新高，公司預期隨著國內經濟成長動能擴增，台商回流用車需求增加，再加上汽機車汰舊換新減徵貨物稅將延長五年等政策面利多，國內整體汽車市場需求動能強勁。

汎德永業表示，2020年國內整體進口車市場達到215,687輛，年成長2.73%，公司2020年新車銷售業績年增率達18.8%，明顯優於國內整體進口車市場表現。

(時報資訊)