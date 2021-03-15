素有「女股神」封號的明星基金經理人伍德（Cathie Wood）近日目光轉向電玩產業，大舉敲進美國遊戲公司Roblox，激勵STOXX全球遊戲電競指數上周大漲2.3%。法人表示，拜疫情、雲端串流幫助，電玩產業明後兩年規模將成長24.6%，帶來巨大的投資機會。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，拜新冠疫情、雲端串流技術的幫助下，全球遊戲電競產業在2020年進入全新高度，研究機構Newzoo預估規模達1749億美元，年成長19.6%，預估今明兩年將再成長24.6%，達2179億美元。

陳世杰指出，疫苗施打後，未來疫情將逐漸降溫，宅在家的時間減少，但是雲端串流發展越來越成熟，讓遊戲消費方式從單一買斷式，走向平台訂閱制。玩家只要每月小額付費，就可以玩翻平台上數萬種遊戲大作。而且不用高級硬體設備，只要基本款的手機，隨時隨地可加入。

Roblox成立於2004年，是老牌遊戲公司，知名遊戲《機器磚塊》就是該公司的產品，而且Roblox平台上每月活躍用戶數超過1.6億人。上周三於紐約證交所上市掛牌，即獲伍德管理的ARK新世代網路ETF大買約52萬股，打開遊戲電競投資話題。

根據專業投資機構統計，分析師整體預估，今年全球遊戲電競產業每股盈餘將成長30.3%，明後兩年同樣有雙位數以上的成長機會。陳世杰表示，遊戲電競進入全新世代，正以一股強勢風潮席捲全球，成為不可忽視的投資新趨勢。

(時報資訊)