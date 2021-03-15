中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（國訓中心提供）

距離2020東京奧運今年7月23日開幕倒數130天，各項奧運資格賽和積分賽這個月重啟，考量全球新冠肺炎疫情尚未穩定，教育部體育署副署長洪志昌今天陪同中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，率隊南下國家運動訓練中心親自說明疫苗施打的流程與注意事項，協助奧運培訓隊掌握疫苗接種資訊，確保選手能安心備戰，平安健康出國參賽。

體育署署長張少熙表示，奧運是競技運動的最高殿堂，選手日夜苦練就為了這個大舞台，為了協助選手安心備戰東京奧運，感謝中央疫情指揮中心將代表國家出國參賽的選手，列為新冠肺炎疫苗公費接種優先施打對象，成為出國拚搏及為國爭光的選手們最佳防疫後盾。

為因應國際奧會、東奧籌委會要求參賽國家編配防疫協調官、配合參賽期間新冠肺炎防疫措施及鼓勵參賽選手接種新冠肺炎疫苗之政策，體育署與國訓中心事先蒐集各培訓隊選手、教練，對疫苗施打之疑慮及相關問題後，在本月初由洪志昌拜會衛福部疾管署，雙方進行意見交換與溝通，並促成今日宣導活動，讓培訓隊與防疫團隊面對面了解疫苗施打的第一手資訊。

洪志昌指出，選手及教練們相當關心疫苗施打之流程及疫苗施打後可能的影響，中央疫情指揮中心也在宣導會中說明，此外，體育署及國訓中心將依照各培訓隊出國規劃期程，由專責單位配合中央疫情指揮中心的疫苗接種作業，排定適當時間為選手施打疫苗。陳宗彥強調，會尊重選手、教練及後勤支援人員施打疫苗的意願，但不論有無施打疫苗，每個人仍應持續作好個人防疫工作。

(中時 )