人民幣在岸價收6.5031 微升0.01％ 16:502021/03/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣在岸、離岸匯價重回6.5元以上。人民幣兌美元在岸價15日收報6.5031元，較上一交易日收盤價6.5036元上漲5個基點，單日漲幅0.01％。 截至16點38分，人民幣兌美元離岸價報6.5059元，貶97個基點，跌幅0.15％。 人民幣兌美元中間價15日報6.501元，較上日報價6.4845元，跌165個基點，跌幅0.25％。 大陸消費強彈 1-2月社會消費品總額年增33.8％ A股全日單邊向下 創業板指重挫逾4％ (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣在岸價 #人民幣 #在岸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應趨好 亞洲EG連2周回跌 15:062021/03/15 財經 《商情》美元走強 紐約棉花回跌 10:002021/03/15 財經 《半導體》信驊業績樂觀 外資維持中立、目標價2150元 11:252021/03/15 財經 《債市》美國近零利率 資金潮推動陸債市規模逾16兆美元 09:102021/03/15 財經 《半導體》去年EPS降至1.57元 均華祭庫藏股挺價 14:322021/03/15 財經 觀察陸十四五 會計師提醒台商注意財稅改革3重點 12:292021/03/15 兩岸 《晨間解盤》價漲量縮 不利盤勢(日盛投顧提供) 09:242021/03/15 財經 兩大利多加持 微星技嘉可攻可守 04:102021/03/15 證券．權證 《商情》運價拖累 BDI指數連2跌 10:172021/03/15 財經 人行3月續做1000億元MLF 對沖到期規模 13:462021/03/15 財經 《國際產業》中國航太商業化規模 2025增至306億人民幣(2-2) 08:522021/03/15 財經 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 Chrome無痕模式侵犯隱私訴訟 Google敗訴恐賠50億美元 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。