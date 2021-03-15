人民幣在岸、離岸匯價重回6.5元以上。人民幣兌美元在岸價15日收報6.5031元，較上一交易日收盤價6.5036元上漲5個基點，單日漲幅0.01％。

截至16點38分，人民幣兌美元離岸價報6.5059元，貶97個基點，跌幅0.15％。

人民幣兌美元中間價15日報6.501元，較上日報價6.4845元，跌165個基點，跌幅0.25％。

(工商 )