之前氣勢如虹的大中華基金，近期績效明顯回檔，法人表示，市場短線信心不足，使A股持續面臨獲利了結壓力，農曆春節過後類股輪動風格劇烈變化，這是牛市行情過程中正常的輪漲。

近期陸股明顯回檔主要因市場持續擔心大陸人行貨幣政策轉向將收緊，恐不利流動性，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，其實目前大陸無通膨壓力，中國人行財政政策方向仍重申持續支撐經濟，新出爐的地方政府專項債2021年為3.65兆人民幣，優於預期。整體而言，官方財政政策力度持續有利基建、工業、原物料等板塊。

富蘭克林華美投信也表示，近期A股下跌主因資金過於擁擠，引發踩踏效應。根據以往歷史經驗顯示，大盤指數周線修正開始後，必須在時間和空間滿足後方能止跌回穩，長線來說，2021年大陸將是強經濟、穩貨幣、緊信用、強監管的一年，預期外部環境干擾將逐步降低，內部將在固定資產投資增速復甦下，逐漸享受到工程師紅利，過往十年兩會結束後，有70％機率指數出現觸底反彈行情，故建議投資人趁此時間點，逢低加碼布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，而大陸2021年政府工作報告提出6％的GDP預期目標，十四五期間政府的經濟增速目標或定調在6％附近，強調提質增效，有助於長期經濟升級轉型，另一方面，今年兩會對稅收的減免力度進一步增強，可望帶動企業獲利的提升。就盤勢分析，農曆春節過後，美債殖利率上行導致A股盤面大幅波動，預期後續美債殖利率進一步上行空間有限，市場情緒可望改善。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱也表示，陸股近期受美債殖利率彈升等因素影響，出現獲利了結賣壓，預估3月將處於震盪整理階段，待市場消化利率彈升對估值的壓力後，預期股價仍將反應產業趨勢及企業獲利增長，仍看好陸股後市表現。

在類股表現方面，葉宇真表示，春節過後類股輪動風格劇烈變化，這是牛市行情過程中正常的輪漲，在這些低估板塊補漲後，前期強勢類股包括食品飲料、醫藥、科技、新能源汽車有望進一步上漲，再度成為領漲主線。另一方面，看好十四五規劃的國內大循環政策方向，科技自主研發將得到政策扶植，且隨著經濟活動恢復，內需消費也持續受惠，建議目前優先布局盈利持續復甦的消費、醫藥、科技類股。

胡家菱則持續看好消費醫藥、電商社群平台等網科股，以及新能源車等趨勢科技題材。此外，隨經濟回歸正軌，先前因疫情衝擊、評價偏低的金融、工業等類股，隨企業獲利回溫，也將有修復機會。

(工商 )