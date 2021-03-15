2021年全國大專運動會5月14日連續5天在台南登場，新冠肺炎疫情尚未結束，主辦的成功大學強調安全防疫機制，15日宣布結合成大醫院資源，導入科技防疫，提供1萬多名選手安全的運動場域。

台南市睽違37年再度舉辦全國大專運動會，成大則相隔40年再辦全運會，台南市長黃偉哲稱要投入各項資源協助成大，以辦喜事的心情，看待這場運動盛事。

面對1萬多名選手、3000多名裁判、職員與1100位教練將湧入場館，成大校長蘇慧貞強調防疫工作充足，用科技預防、測量與追蹤構築防疫3部曲，建構防疫安全網。

成大將在開賽前，請參賽選手、職員與教練填寫問診風險評估單，以成大醫院的資源評估每人的旅遊史，每座場館內都有一台「智能臉部辨識體溫量測系統」準確辨識、測量並記錄來賓體溫。每人還有一張全大運聯名儲值卡，以數位支付取代現金，防疫更周全。

黃偉哲表示，成大一向是研究領先、教學卓越的學校，很期待成大在今年全大運表現破紀錄，替學校也替城市爭光，迎接台南市2023年舉辦的全國運動會。

成大主辦的全大運4月19日聖火啟動，展開環台路跑，賽事5月14日開幕，5月18日結束，多數賽事在成大校區場館，其餘在台南市各學校場館競賽。因為防疫工作，每座場館進場人數有限制，觀眾須攜帶身分證才能進場。

(中時 )