葛蕾劇中與邱昊奇、邵翔對手戲不少。（三立提供）

邱昊奇、邵翔戲中對立但私下感情好。（三立提供）

邱昊奇和邵翔兩人在三立、華視八點華劇《廢財闖天關2》，飾演一對感情不睦的堂兄弟檔，姑姑葛蕾看不下去介入逼兄弟倆和好。自從邵翔在劇中遭雷劈後，整個人大轉性，演起傲驕又喜感的病人，好笑到懷孕中的老婆小蠻常要求他在家裡重演被雷劈給她看！網友也笑說：「邵翔被劈成搞笑擔當了！」

邱昊奇和邵翔戲中氣氛緊繃還互使心眼，但實際私底下感情超好，邱昊奇表示常和邵翔討論喜劇的表演方式，意外發現邵翔其實跟他一樣都是個「冷面黑色幽默」的愛好者。邵翔分享有一場戲嫌棄邱昊奇做的湯難喝，他不按牌理出牌把湯喝下後馬上從嘴角流了下來，當場讓葛蕾、邱昊奇和梁舒涵笑到演不下去，成功展現喜感搞笑功力。還有一場邵翔跟梁舒涵對罵的戲，重現周星馳經典電影台詞「誰回話我就罵誰」，每次演到這兩人就會笑場，大概NG了數十次，只要看到梁舒涵憋笑的臉，邵翔也會想笑，到最後兩人都不敢直接對視，深怕對到眼又要笑場。

這次資深演員葛蕾飾演氣勢超強的姑姑，看邱昊奇和邵翔兄弟倆鬥嘴搞怪，讓她好氣又好笑，直呼若現實生活中子女鬩牆要介入是一件艱難的事，最重要的就是要做到公平。葛蕾也提到戲外看他們年輕人對演戲的熱情很讓人感動，即便每天戲多，還花許多心思設計有趣橋段、認真想讓自己的角色更生動，讓她都想要加入他們一起玩。有次和邱昊奇、邵翔對戲時，她不小心跟著起鬨，當場就被導演喊卡笑說：「不能這樣演啦！」她只好作罷。

葛蕾相當讚賞《廢財闖天關2》的年輕演員們，「他們想的搞笑點都非常生活，就像小孩子一樣在鬥氣，所以把拍攝現場弄得非常歡樂！」邱昊奇也很喜歡大人展現幼稚的爭執橋段，尤其透過反派來詮釋更有衝突感，他說：「能讓人發笑的壞人比讓人覺得可愛而發笑的好人更能展現出魅力。」除了和梁舒涵一起製造情侶間的可愛互動，展現絕佳默契外，近期也開始強烈慫恿邵翔一起往「讓人發笑的反派」路線邁進，網友則眼尖發現自從被雷劈後的邵翔整個人放飛自我，看到他出場總有意想不到的笑點。

(中時 )