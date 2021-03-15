草東沒有派對將於5月攻蛋。（主辦單位提供／翻攝自網路）

「草東沒有派對」曾奪下金曲獎最佳樂團、每每開唱門票必定被搶光，在歌迷敲碗下，今（15日）無預警宣布宣布他們去年延宕的小巨蛋演唱會重啟，將於5月22日舉辦「不都媽生的 6.0」演唱會；平均年齡未滿30歲的團員，從小型Live演出慢慢積累聽眾，幾年下來的成長及累積收獲豐盛，但對於首度攻蛋這件大事，他們維持一貫神秘風格，僅釋出演唱會黑灰視覺照及名稱，不見相關售票日期及票價，令歌迷相當緊張。

演唱會名稱「不都媽生的 6.0」乍看難解，但這5個字對於忠實樂迷承載著重要約定，代表草東沒有派對音樂紀實的重要軌跡，2015年5月20日他們於Revolver正式成軍首演「不都媽生的」，此後草東的演出場場爆滿、1票難求。這天對於草東來說「是所有事情重要起點」，因此往後每年5月中旬都會以不公開的形式回到Revolver演出。

今年5月22日草東首度攻蛋也使用同一個主題，對死忠粉絲而言格外有意義，這幾年草東周遊世界各國演出、唱遍許多大大小小舞台，他們原本去年就要攻蛋，當時因疫情而忍痛延期，由於當時要唱巨蛋一直是保密未公開，因此當社群公告時，成了「宣布攻蛋即延期」的特殊狀況，讓很多歌迷超扼腕，如今草東終於回家唱歌，廣大粉絲特別期待。

(中時 )