樹德家商韓式料理特色班學生張綺晏，參加「我的學習夢」投稿競賽，以溫度十足的文筆道出自己的情感與際遇，感動評審獲得青睞，榮獲優勝殊榮，並且取得與世界麵包冠軍師傅吳寶春的座談機會，張綺晏也在他的料理之路上，吸取了更多不同的經驗。

吳寶春先前贈與全國高職餐管科及實用技能學程學生共1116本《世界冠軍，然後呢？》自創新書，並與周刊合作共同舉辦徵文活動，全國共有上百篇作品參加甄選，張綺晏一路過關斬將，以感人的筆觸脫穎而出，獲邀北上親炙大師風采。

這場閱讀投稿競賽引起全國各公私立學校關注，紛紛想要爭取優勝名額，參加台北吳寶春麥方店見面座談會，除了能夠實地參訪名店內外場的運作現況，更難得開放內場由吳寶春親自導覽，讓學子更加了解業界與學界的差異。

張綺晏在她的作品中寫出自己與吳寶春相仿的特殊家庭故事，並娓娓道出個人情感與際遇，原本懦弱、膽小的她，現在無論遇到任何問題，都是勇敢面對，並且讓自己在困境中保有對生命及學習的熱情，張綺晏以成熟的想法及自身的故事感動評審。

張綺晏表示，她在閱讀吳寶春的《世界冠軍，然後呢？》獲益良多，新書中提到「想要完成的事一定想盡辦法做到，只要有一點點機會、一點點希望，就會盡全力去爭取，絕不會因為機會很渺茫，就告訴自己這是不可能的事」，這句話已經成為她的座右銘，並且期許自己未來要仿效吳寶春成功後「歸零」的謙遜態度。

張綺晏北上與吳寶春面對面對談，除了學習到麵包實作的SOP，更理解每款麵包的由來、產出、命名、到故事呈現。訪談中吳寶春也傳授自身經驗，告訴學子們遇到瓶頸就是學習，有問題就是找資料，就是無時無刻的學習，才造就現在的他，一生永遠「學習」2個字脫不了關係。

樹德家商餐管科主任鄭淑菁表示，學校除了加強學生專業技能之外，也鼓勵學生要「以賽養力」，多參加各項競賽從中累積經驗能力，此外長期推動閱讀活動，培養學生主動學習的能力，藉由閱讀吸取各方經驗及知識，讓學子都能豐富自己的學習歷程。

(中時 )