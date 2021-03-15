南區光明路、福田二街口15日因自來水管線破裂，路面積水。（台中南區樹義里長莊郁雄提供／馮惠宜台中傳真）

全台水情嚴峻，台中市南區一處路口15日凌晨出現自來水管破裂，幸經當地里長通報自來水公司前來來修才止漏；自來水公司副總李嘉榮坦言，921地震後，中部地區地下管線受損，漏水率偏高，每年汰換管線並減漏，盼透過水壓管理降低漏水。

根據自來水公司統計，全台漏水排行基隆市漏水率4.14％，全台最高，台中市漏水率為16.8％，排名第4，為六都之首。台中市南區國光里長陳雅惠表示，該里里辦公處最近也接獲民眾反映路面漏水，大部分屬於水管破裂問題，面對這波旱災，水情吃緊，呼籲大家節約用水珍惜水資源外，也希望有關單位，對於老舊管路進行全面檢修，避免再發生嚴重漏水情形，為抗旱盡一分心力。

無獨有偶，南區樹義里長莊郁雄15日也接獲民眾通報，南區光明路、福田二街口自來水管破裂，大量水源不斷冒出造成路面濕滑一片，因正值上班上學時間，加上該路口交通流量不小，他趕緊拿三角錐並進行相關交通管制疏導，經調閱路口監視器檢視，發現約在凌晨四點多就開始漏水，立即通報自來水公司，約在下午三點即完成修復。

自來水公司副總經理李嘉榮表示，台中管線漏水問題，為921大地震造成管線和設備毀損，水公司每年投入經費汰換管線，並找美日技術顧問診斷找出漏水熱點，且對漏水率多的管段，汰換減漏；希望多管齊下，降低漏水。

(中時 )