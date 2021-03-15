行政院為照顧廣大公教人員及其眷屬，連續三度攜手中壽(2823)，承辦全國公教員工團體保險專案，從今年4月1日起，提供中央及地方各機關、公私立學校及公營事業機構現職員工及其配偶、子女、父母(包含配偶父母)申請投保團體保險專案。

根據統計，全台公教員工人數約達50萬人，若再加上公教人員的家眷更是遠超此數，中壽從2017年起，已連續第三度獲選承作全國公教員工團體保險專案，本次合作內容除維持原有的意外險方案外，針對公教員工、配偶及子女特別增添壽險、住院醫療定額與住院手術等三大範圍保障。

以公教員工年繳保險費2,950元為例，可享保障包括壽險保險金額50萬元、住院醫療日額每日1,000元(每次事故最高以給付180天為限)、住院前後兩周住院門診費用每次500元、接受加護病房治療時，額外每日再給付加護病房日額1,000元；以及提供住院手術費用保險金額3萬元，再依以「手術名稱及費用表」所載2～300％比率給付。

有鑑於新型冠狀肺炎疫情肆虐，公教人員身處防疫第一線，防疫保障需求更顯重要，此次專案內容可另自由搭選附加「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，針對若不幸罹患法定傳染病，如新型冠狀肺炎(COVID-19)、登革熱、水痘併發症、新型A型流感等，投保後都有保障，為所有公教員工補足防疫保障缺口。

(時報資訊)