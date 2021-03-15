中國兩會落幕後，法人對陸股和中國高收債持正面看法。保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，上週兩會順利落幕，中國總理李克強於兩會記者會表示，今年經濟成長目標為6%，並強調政策穩定性並保持適當強度；根據近期公布數據顯示，中國2月生產者物價指數與消費者物價指數年增率皆高於預期，分別為1.7%與-0.1%，其中生產者物價指數創下27個月新高，顯示復甦態勢確立，也讓滬深300指數上週三開始出現明顯止跌反彈。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，1-2月份，全國規模以上工業增加值、全國服務業生產指數、社會消費品零售總額及全國固定資產投資（不含農戶）同比皆為增長，年對年增長則分別為16.9%、14.1%、6.4%、3.5%，經濟運行保持恢復性增長，積極因素繼續增多。預期後續在持續落實中央經濟工作會議精神，扎實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，有機會鞏固經濟穩定復甦基礎，亦有助於中高收債後市表現。

林邦傑指出，經濟持續復甦令中國財政與貨幣刺激逐步退場，然人行重申貨幣政策將維持穩健，將緩和對流動性與房地產市場影響，中國擬改革住宅用地標售有利大型房企營運，中國房市2月銷售續漲，信評公司惠譽日前也提到，中國新房銷售將可從疫情衝擊中復甦，隨殖利率波動趨緩，資金將回流深具投資價值之中國高收益債券市場。

(時報資訊)