鄧紫棋日前拍攝〈孤獨〉MV。（索尼音樂提供）

鄧紫棋新歌〈孤獨〉MV一開始帶領大家進入一家畫廊， 牆上每一幅畫都象徵鄧紫棋從十六歲出道以來不同的歷程和感受，場景也特意配合歌詞的意境，象徵鄧紫棋在成長過程中，獨自承受自己給自己排山倒海的壓力；場景特意配合歌詞的意境，在紅色鏡子房間倒影出來無數的自己，彷彿象徵鄧紫棋在成長過程中，獨自承受自己給自己排山倒海的壓力。

鄧紫棋表示，在寫好〈孤獨〉的時候腦海裡就浮現出一個火燒鋼琴的場景，「我覺得我的音樂裡面承載了我從小到大經歷的種種煙火，但同時音樂也像月光一樣安慰著我的心靈。」在場工作人員把鋼琴點燃的時候， 火勢猛烈得讓她十分替工作人員感到擔心，不斷大叫：「你們小心啊！不要走那麼近！」而當導演請鄧紫棋站到鋼琴旁，準備拍攝的時候， 她不斷來回踱步驚呼：「哇！非常大火！」不過當現場一播放音樂的時候，她立即進入狀態，相當專業。

(中時 )