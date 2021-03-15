內湖保全墜電梯井慘死 監視畫面曝光(影片源自Youtube)

今（15）日早上大約6點，台北市內湖區基湖路一處商辦大樓，一名許姓保全，被發現墜落電梯井身亡，由於當時劉姓保全正要與死者交接，卻找不到人，從監視器畫面尋人，才發現許男掉進電梯縫隙。

根據警方調查，77歲的許男擔任大夜班保全，意外發生當下，許男疑似在巡邏，意外從電梯井墜落到B3，直到清晨6點，劉姓保全上班後要與許男交接，卻遍尋不到人，察覺不對勁的劉姓保全，趕緊調閱監視器，發現許男已經出事，雖趕緊通報急救，但警消到場時，許男死亡多時、無生命跡象。

從曝光的監視畫面顯示，14日晚間8點50分，許男手上拎著水杯，搭乘事故電梯，這時電梯突然故障，意外卡在1、2樓之間，受困的許男，強行拉開電梯門，見樓板就在眼前，因此挪動身體，打算從縫隙攀爬到1樓向外求助。

未料，許男才將身體探出去，下一秒突然往下墜，摔落電梯正下方，大約10多公尺深電梯井，只留下保溫杯。維修專家曾提醒，若意外受困電梯，千萬不要「硬扳開門自救」，這是相當危險的動作，且電梯不會是密閉空間，應該冷靜下來並等待救援。

(中時新聞網)