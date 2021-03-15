今年是永昌宮子龍廟開基330周年，為因應疫情，24日的請水儀式將改為祈福法會，民眾可自由參與。（莊曜聰攝）

台南市佳里永昌宮主祀三國時期蜀國名將趙子龍，是全台少見的子龍廟信仰，當地也以子龍里為名，相當特別，今年恰逢開基330周年慶，廟方原本要擴大慶祝，但受疫情影響，首度將請水儀式改為祈福法會，另外發表新款趙子龍銅雕，供信眾結緣，預計發行6版銅雕，每3年一款，各有不同主題及造型，目前已經是第3版，頗有創意。

全台主祀或陪祀趙子龍的廟宇約有30多間，永昌宮又以開台首廟著稱，廟方還成立「台灣趙子龍文化協會」，並舉辦尋根溯源活動，與大陸持續進行宗教文化交流，去年起因新冠疫情中斷，但雙方仍持續有書信往來。

廟方結合宗教與藝術，2015年起特別委請知名雕塑家蕭任能設計並製作趙子龍銅雕，身形呈現出趙子龍在史書、小說上呈現的忠勇形象，面貌則以廟方開基神像為模型，配合每3年一次的請水儀式推出，「凜忠長勝」為第1版，顯出趙子龍馬上征戰的英姿，2018年是「智勇雙全」，呈現趙子龍封將點兵的神態，今年則以長坂坡「單騎救主」為主題，這次多了懷中酣睡的「阿斗」，更有人味。

永昌宮的趙子龍銅雕已經出到第3版，今年主題是長坂坡「單騎救主」，懷中阿斗栩栩如生。（莊曜聰攝）

永昌宮主委林文章說，廟方每次都會留下一尊銅雕供奉，其餘限量給信眾結緣收藏，今年因貴金屬漲價等因素影響，成本贈加約3成，製作時間也拉長，年底前都開放訂製；另外因應疫情，24日的請水儀式將改成祈福法會，一連3天，以祝壽、消災、祈福為主，除了趙聖帝君、玄天上帝、中壇元帥設禮斗外，也設供斗讓民眾自由參與，祈安植福，可向廟方洽詢。

(中時 )